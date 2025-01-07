Tibet'te 6,8 Büyüklüğünde Deprem: 53 Ölü, 62 Yaralı

XİZANG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Xigaze kentine bağlı Dingri ilçesinde 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölge afet yardım merkezinin verdiği bilgilere göre salı günü saat 09: 05'te meydana gelen depremde 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi de yaralandı. Depremde 1.000'den fazla ev çeşitli düzeylerde hasar gördü.

Depremin merkez üssü 28,5 derece kuzey enlemi ve 87,45 derece doğu boylamı olarak ölçüldü. Çin Deprem Ağları Merkezi, depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.