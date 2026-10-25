Tibet'te 5,7'lik sarsıntının 22 Ekim depreminin artçısı olduğu tahmin ediliyor

Tibet'te 5,7'lik sarsıntının 22 Ekim depreminin artçısı olduğu tahmin ediliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CENC, Tibet'in Nakçu iline bağlı Baçın ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi. Yaklaşık 10 kilometre derinlikteki sarsıntının 22 Ekim'deki 7 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğu tahmin ediliyor; depremde 16 kişi ölmüş, 76 kişi yaralanmıştı.
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 5,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi'nin Nakçu ilinin Baçın ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin, 22 Ekim'de aynı bölgede meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntısı olduğu tahmin ediliyor.
İlçe ve çevre yerleşimlerde yıkıma yol açan depremde 16 kişinin hayatını kaybettiği, 76 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Kaynak: AA