Tianjin'de Milletvekilleri Arası Dostane İlişkiler Forumu 300'ü aşkın temsilciyle açıldı

Tianjin'de Milletvekilleri Arası Dostane İlişkiler Forumu 300'ü aşkın temsilciyle açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de düzenlenen 2026 Milletvekilleri Arası Dostane İlişkiler Forumu'nun açılış töreni 13 Ekim 2026'da gerçekleşti. Salı günü başlayan foruma beş kıtadaki 52 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan 300'ün üzerinde temsilci katılıyor.
TİANJİN, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de düzenlenen 2026 Milletvekilleri Arası Dostane İlişkiler Forumu'nun açılış töreni, 13 Ekim 2026.
Salı günü başlayan foruma beş kıtadaki 52 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan 300'ün üzerinde temsilci katılıyor. (Fotoğraf: Li Ran/Xinhua)
Kaynak: Xinhua