Albüm: Çin'de Fırtınalara Karşı İnşa Edilen 9 Metrelik Deniz Duvarının İlk Etabı Tamamlandı
Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinin Binhai Yeni Bölgesi'nde, tayfun ve fırtına dalgalarına karşı koruma sağlamak amacıyla inşa edilen deniz duvarının birinci aşaması tamamlandı. 3,4 kilometre uzunluğundaki yeni duvar, öncekinden yaklaşık 2 metre daha yüksek olup 9,2 metreye ulaşıyor.
TİANJİN, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinin Binhai Yeni Bölgesi'nde deniz duvarı inşa etmeye yönelik projenin birinci aşaması tamamlandı.
Önceki duvardan yaklaşık 2 metre daha yüksek olan yeni duvar, maksimum 9,2 metre yüksekliğe ulaşıyor. 3,4 kilometre uzunluğundaki yeni duvar, tayfun, şiddetli yağış ve fırtına dalgaları gibi birden fazla riskle daha etkin mücadele etme kapasitesine kavuştu.
Kaynak: Xinhua