THY Uçağı Van yerine Diyarbakır'a indi

İstanbul-Van seferini yapan THY'ye ait uçak, hava muhalefeti nedeniyle Van Ferit Melen Havaalanı yerine Diyarbakır Havalimanı'na iniş yaptı. Uçakta yaşanan türbülans ve iniş yapamama durumu yolcular arasında paniğe neden oldu.

İstanbul- Van seferi yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçağı, Van Ferit Melen Havaalanı yerine Diyarbakır Havalimanı'na indi.

Akşam saat 17.30 sayılı İstanbul-Van uçağı hava muhalefeti nedeniyle Van Ferit Melen Havaalanına iniş gerçekleştiremedi. Yaklaşık iki saat havada kalan uçağın birkaç kez türbülansa girmesi ve yere iniş yapamaması uçakta paniğe neden oldu. Uçağın sallanması sırasında bağıran, ağlayan yolcular, uçağın Diyarbakır Havalimanına inmesi sonrasında derin bir 'oh' çekti.

Havalimanında özellikle Türk Hava yolları yetkililerinin kendileri ile ilgilenmemesi ve gereken müdahalenin yapılmamasına kızan yolcular, bu duruma tepki gösterdi. Yolcular, yetkililerin bu duruma gereken yaptırımları uygulamasını istediler. - VAN