Havacılık tarihinde büyük ve küçük çapta birçok kaza yaşandı. Bunların yanı sıra bazı üretim hataları da (mesela Airbus A380 uçaklarındaki yakıt borusu hatası) büyük facialara yol açıyordu. Havada bir pilotun belki de başına gelmesini istemeyeceği olaylardan biri de iniş sırasında rüzgar kaynaklı sorunlar. Buna benzer bir sorun bugün Türk Hava Yolları'nın Giresun seferini gerçekleştiren uçağının başına geldi. Tecrübeli kaptan pilot büyük bir faciayı önledi. İşte THY uçağının başın gelenler ve detayları…

Havacılık şakaya gelmez! THY uçağı tecrübeli kaptan sayesine faciayı atlattı!

Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı bugün Giresun seferini tamamlamak üzere kuleden iniş iznini istemiş ve inişe geçmişti. Yavaşça alçalan uçak iniş takımlarını açmış ve emniyet sınırları içerisinde alçalmaya geçmişti. Pistle arasında metreler kalan uçak son anda iniş sırasında hava şartlarının kötü olması sebebiyle yan rüzgar aldı. İniş sırasında dengesi bozulan uçak tecrübeli kaptan pilotun müdahalesi ile denge haline geldi ve tekrar havalandı.

Kaptanı ve tüm ekibi, yolcuları sağ salim indirdiği için tebrik ederim. https://t.co/mXFZM1kJ3i — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) November 27, 2023

Olayın ardından THY uçağının iniş videosu sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Uçakların iniş sırasında meydana gelen ve kötü hava şartları sebebiyle meydana gelen bu olayda uçak iniş sırasında yan taraflarından şiddetli rüzgara maruz kalıyor. Ardından uçağın dengesi bozuluyor ve kaptanlar uçağa gerekli müdahaleleri yapmazsa uçağın pist dışına çıkması gibi işten bile olmuyor.

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Bugün yaşanılan olayda tecrübeli kabin ekibi sayesinde uçak rüzgar etkisinden kurtuluyor ve tüm yolcular emniyetli şekilde piste indiriliyor. Peki siz THY uçağının atlattığı tehlike hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…