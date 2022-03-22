THY, Tokat'a uçuşlarını başlatıyor

TOKAT (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Tokat Yeni Havalimanı'na uçuşlarının 25 Mart'ta başlayacağını bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "25 Mart 2022 itibarıyla haftada 4 seferle başlayacak İstanbul-Tokat uçuşlarımızın biletlerine internet sitemiz ve mobil uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Sağlıklı ve güvenli bir uçuş dileriz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan THY'nin başarılı markası AnadoluJet'in de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tokat'a haftada 3 gün sefer düzenleyeceği öğrenildi.