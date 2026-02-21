Haberler

THY'den iptal açıklaması

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, New York'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Şubat tarihlerindeki bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

TÜRK Hava Yolları (THY) ABD'nin New York kentinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan açıklamada, "New York'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeni ile 22-23 Şubat tarihlerindeki New York'a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

