THY'den iptal açıklaması

TÜRK Hava Yolları (THY) ABD'nin New York kentinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan açıklamada, "New York'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeni ile 22-23 Şubat tarihlerindeki New York'a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı