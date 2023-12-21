THY Genel Müdürü Ekşi'ye Brezilya Devlet Nişanı verildi

TÜRKİYE ile Brezilya arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine katkı ve pandemi dönemindeki özverili çalışmalar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye Brezilya Devlet Nişanı verildi.

İstanbul Çırağan Sarayı'nda dün düzenlenen Devlet Nişanı takdim törenine Türkiye-Brezilya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Brezilya doğumlu Türk Milli Takımı Eski Futbolcusu Mehmet Aurelio, THY yöneticileri ve diğer davetliler katıldı. Brezilya Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia tarafından THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye pandemi dönemi yaptığı özverili çalışmalar ve iki ülke arasında ilişkilerin güçlendirilmesi nedeniyle "Rio Branco" devlet nişanı verildi.

"BU NİŞANI TÜM ÇALIŞMA ARKADAŞLARIM VE PAYDAŞLARIMIZ ADINA ALIYORUM"

Törende bir konuşma yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ülkemi ve kurumumu onurlandıran Rio Branco nişanı takdimi vesilesiyle, bayrak taşıyıcımızın başarılarına her daim destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Beni ve Türk Hava Yolları ailesini bu kıymetli nişana layık gören Brezilya Devleti Başkanı Sayın Luiz Inácio Lula da Silva ve Büyükelçi Sayın Carlos Martins Ceglia'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu nişanı, pandemi döneminde herkesin sokağa çıkmaktan korktuğu bir ortamda ameliyat elbiseleri ile görevlerini gerçekleştiren ekiplerimiz, aynı gayretle çalışan 80 binden fazla çalışma arkadaşım ve paydaşlarımız adına alıyorum" dedi.

"BU NİŞAN İKİLİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRECEK"

Brezilya Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia ise "Brezilya Federatif Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin geliştirilmesindeki üstün gayretlerinden dolayı Komutan rütbesiyle Rio Branco nişanına layık görülen Sayın Bilal Ekşi'yi tebrik ediyor ve kendisini ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Bu nişan ile ilişkilerimizi ve temaslarımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyorum" dedi.