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THY'den İngiltere uçuşları için iptal ve gecikme uyarısı

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İNGİLTERE’nin en büyük havalimanı olan Heathrow Havalimanı’nda hava trafik kontrol sistemindeki teknik arıza nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), İngiltere uçuşlarında iptaller ve gecikmelerin yaşanabileceğini açıkladı.

İNGİLTERE'nin en büyük havalimanı olan Heathrow Havalimanı'nda hava trafik kontrol sistemindeki teknik arıza nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), İngiltere uçuşlarında iptaller ve gecikmelerin yaşanabileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY İletişim Başkanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İngiltere hava trafik kontrol sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle, İngiltere varışlı ve çıkışlı bazı seferlerimizde gecikme ve iptaller yaşanabilmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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