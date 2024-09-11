Üye Girişi
Haberler

Thrash Metal Grubu MG3'ün Yeni EP Albümü Yayınlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MG3'ün ikinci kısa albümü olan 'Düşman' müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Albümde yer alan şarkılar Spotify'da yayınlanırken, 'Düşman' adlı şarkının klibi de YouTube'da paylaşıldı. Grup üyeleri, EP formatının hızlı tüketen bir toplum için daha uygun olduğunu belirtti.

Thrash metal grubu MG3'ün "Düşman" adlı ikinci kısa albümü (EP), müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

"Düşman", "Tutsak", "Linç" ve "Sürüne Sürüne" adlı şarkılardan oluşan yeni EP, Spotify platformunda yayınlandı.

Öte yandan EP'ye ismini veren Düşman adlı şarkının klibi, MG3'ün resmi YouTube kanalında yayınlandı.

Grubun çalışmalarına ilişkin AA'ya açıklamada bulunan Türk rock müziğinin önemli isimlerinden Taylan Ayık, şubat ayında yayınladıkları "Eski Kan" adlı ilk EP'nin olumlu tepkiler aldığını aktardı.

Ayık, Türkçe müzik yaptıklarının altını çizerek, "Doğal olarak ana dilimizde konuşmayı da tercih ederiz. Burada belki açıklamak gerekir ki EP, İngilizce 'Extended Play'in kısaltması. Bir şekilde Türkçe'de tam bir karşılığı yok. Sektörel bir terim diyelim ya da 'ortalama bir albümden daha kısa, genellikle 4-5 şarkı içeren kayıtlar' olarak ifade etmeye çalışalım." dedi.

"Hızlı tüketen toplum için 3-4 parçalık EP daha uygun"

Dijitalleşme ve hızlı tüketimin yayılmasından ötürü tek seferde albüm piyasaya sürmeyi mantıklı bulmadıklarını kaydeden Ayık, şunları aktardı:

"Biz, 10-12 parçalık albümler yerine 3-4 parçalık EP'lerin kısa aralıklarla yayınlanmasının, bugünkü gibi hızlı tüketen bir toplum için daha uygun olabileceğini düşünüyoruz. Şarkı sözü ve beste anlamında çok ciddi bir üretimimiz var. Eğer bu işlerden para kazanabilseydik, eve ekmek götürebilmek için başka işlerde çalışmak zorunda olmasaydık, kaliteyi düşürmeden, her sene bir albüm pekala yayınlayabilirdik. Fakat şimdilik tercihimiz bu şekilde kısa kayıtlardan yana. Yine de seneye belki bir albüm de yayınlayabiliriz."

Albümdeki şarkılara da değinen Ayık, "Sürüne Sürüne, acı çeken bir insanın hikayesini anlatıyor. Düşünüyor ve tabii ki kalbi epeyce kırık. 'Linç', kişinin içindeki bütün nefreti dışa vurduğu anı, notalara yansıtıyor. 'Tutsak' da hepimizin bu dünyada bir anlamda tutsak olduğunu, insanlığın yok sayıldığını anlatıyor. 'Düşman' ise klip parçası. Klipte adamın biri oradan oraya televizyon zaplarken şarkı başlıyor ve düşmanı anlatıyor. 'Düşman uyumaz. Onun savaşı seninle, benliğinle' diyor. Hangi düşman mı? Herkesin düşmanı aynı değil. Artık kimin düşmanı her kim ise." ifadelerine yer verdi.

"Her yer savaş alanı, kıyamet yeri gibi olmuş"

Taylan Ayık, yeni grubu ile müziğini sertleştirdiği yönündeki yorumları ise şöyle değerlendirdi:

"Bu sert bir müzik evet. Yumruk gibi suratının ortasında patlar. 'Kız arkadaşım terk etti', 'Aşkından yandım, kül oldum, bittim, mahvoldum' gibi şeyler yok. Zaten bak etrafına, kim ne yapsın senin aşkını? Her gün bilmem ne kadar insanın, nerede nasıl öldürüldüğünü, vücutlarının nasıl parçalara ayrıldığını seyrediyoruz. Dünyayı yönetme hakkına doğuştan sahip olduğuna inananların yalanlarını dinliyoruz. Bu gerçekten normal mi? İstediğin kadar gözlerini kapat, kulaklarını tıka, fark etmez. Her yer savaş alanı, kıyamet yeri gibi olmuş. İnsan her şeye alışıyor ama bunlara alışmak değil de, bunları tamamen normal kabul etmek ya da hiç yokmuş gibi kayıtsız kalmak insanca değil. Biz insanız. Tarz olarak seversiniz, sevmezsiniz, tercih edersiniz veya etmezsiniz, orası ayrı konu. Bu müziği, içindeki canavarı salıvermek gibi düşünün. Olumsuz anlamda söylemiyoruz. Bir nevi deşarj olmak gibi düşünelim. Haykırmak, içinde birikeni kusmak gibi... Zaten başka bir şey yapamıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

YouTube Spotify Kültür Güncel Sanat Müzik

İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi

İşte sır cinayetle ilgili hesap verenlerin listesi

 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

Narin cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

 Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi

Narin'in mezarında itiraf gibi ağıt! Hemen soruşturma başlatılmalı
Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı

Tekmeci Yusuf'a ödül gibi görev
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Rüyanda Görürsün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Rüyanda Görürsün filmi ne zaman, nerede çekildi? 12 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Akrep, Boğa burcu yorumu! 12 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Sev Kardeşim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sev Kardeşim filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI DÖVİZ KURU 11 EYLÜL: Dolar ne kadar, 1 dolar kaç TL? Bugün döviz kuru ne kadar oldu? Muhbir filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Muhbir filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 11 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Durdurulamaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Durdurulamaz filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Eylül günün maçları nereden izlenir? Mevlid Kandili ne zaman 2024? Mevlid gecesi neler yapılır, hangi güne idrak ediyor? Dünya'nın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk bilim insanı kim? 1. Sınıf konuları! 1. Sınıf dersleri neler? 1. Sınıfta hangi dersler ve konular işleniyor? 1. Sınıf müfredatı!
title