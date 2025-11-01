Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer'in Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na Sevk Edildi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde ölü bulundu. Özer'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.
ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ
Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda ölü bulunan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili cezaevi savcısının yaptığı incelemenin ardından cansız bedeni, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi binası içindeki morg kısmında bulunan Adli Tıp Kurumu'nda Özer'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı da Özer'in ölümüyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Mehmet YİRUN-Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel