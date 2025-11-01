Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer'in Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na Sevk Edildi

ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda ölü bulunan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili cezaevi savcısının yaptığı incelemenin ardından cansız bedeni, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi binası içindeki morg kısmında bulunan Adli Tıp Kurumu'nda Özer'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı da Özer'in ölümüyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Mehmet YİRUN-Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,