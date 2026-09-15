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TGS’den gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki

TGS’den gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki
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Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), BirGün gazetesi muhabiri Sarya Toprak ile ARD TV muhabiri Şener Azak'ın İstanbul Adliyesi önünde haber takibi sırasında gözaltına alınmasına tepki gösterdi. TGS, gazetecilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), BirGün gazetesi muhabiri Sarya Toprak ile ARD TV muhabiri Şener Azak'ın İstanbul Adliyesi önünde haber takibi sırasında gözaltına alınmasına tepki gösterdi. TGS, gazetecilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

TGS, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gazeteciliğin kriminalize edilmesini ve gazetecilerin hukuka aykırı müdahalelere maruz kalmasını kabul etmediklerini belirterek, "Gazetecilik suç değildir" dedi. Açıklamada, "Sarya Toprak ve Şener Azak derhal serbest bırakılmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca gazeteci Tuğba Tekerek'in "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında, mesleki faaliyeti suçlama konusu edilerek gözaltında tutulduğu belirtildi.

"Gazetecinin işi haber yapmaktır" denilen açıklamada, mesleki faaliyetlerin soruşturma ve gözaltı gerekçesine dönüştürülmesinin kabul edilemeyeceği vurgulandı. Açıklamada, "Basın ve ifade özgürlüğü yoksa gazeteciliğin mesleki güvencesi de yok demektir" ifadeleriyle Tekerek'in de derhal serbest bırakılması talep edildi.

Kaynak: ANKA
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