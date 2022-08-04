Tgc: Tehdit Edilen Meslektaşlarımız İçin İçişleri Bakanlığı'nı Göreve Çağırıyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), gazeteciler Zafer Arapkirli ve Ayşenur Arslan'ın tehdit edilmeleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nı göreve çağırdı. Açıklamada, "Gazeteciler sözlü ve fiziksel saldırılarla, tehditlerle engellemeye çalışan saldırganlar cezasızlıkla ödüllendirilmektedir" denildi.

TGC Yönetim Kurulu, gazeteciler Zafer Arapkirli ve Ayşenur Arslan'ın tehdit edilmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın da bu tehditlerle ilgili göreve çağrıldığı açıklama şöyle:

"GAZETECİLERİN GÖREV YAPMASI SÖZLÜ VE FİZİKSEL SALDIRILAR VE TEHDİTLERLE ENGELLENMEYE ÇALIŞILMAKTA: Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu zor dönemde gazetecilerin mesleklerini yapmaları, sözlü ve fiziksel saldırılarla, tehditlerle engellenmeye çalışılmakta, saldırganlar cezasızlıkla ödüllendirilmektedir. Son olarak Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan, kendini Op. Dr. Mustafa Yücel olarak tanıtan kişi şimdi de meslektaşlarımızı tehdit etmeye başlamıştır.

BAKANLIĞI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, üyelerimiz KRT programcısı Zafer Arapkirli ile Halk TV programcısı Ayşenur Arslan'ı ölümle tehdit eden ve hedef gösteren Mustafa Yücel ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nı göreve çağırıyoruz. Meslektaşlarımıza gelecek her türlü zarardan, bu tehdit ve hedef göstermelerle ilgili işlem yapmayan ve önlem almayanların sorumlu olacağını kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

ACİL ADIMLAR ATILMASINI BEKLİYORUZ: Türkiye'de demokrasinin gereklerine uyulmak isteniyorsa halkın doğru ve yansız haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne sahip çıkılması gereklidir. Bu anlayışla, iktidardan gazetecilere yönelik tehditleri ortadan kaldıracak acil adımlar atmasını bekliyoruz."