Tgc Yönetim Kurulu, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Murat Ağırel'in ve Ailesinin Hedef Gösterilmesini Kınadı

(İSTANBUL) TGC Yönetim Kurulu, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in ve ailesinin hedef gösterilmesini, tehdit edilmesini kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Üyemiz Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in ve ailesinin uzun süredir anonim hesaplar üzerinden sistematik biçimde hedef alınması ve tehdit edilmesi, basın özgürlüğü açısından kaygı vericidir. Meslektaşımıza ve ailesine yönelen bu tehditlerin ciddiyetle ele alınması, faillerin tespit edilerek hukukun gerektirdiği işlemlerin yapılması büyük önem taşımaktadır. TGC olarak İçişleri Bakanlığı'nı ve Adalet Bakanlığı'nı, gazetecilere yönelik tehditler konusunda etkili, hızlı ve önleyici mekanizmaları işletmeye; yargı makamlarını ise basın özgürlüğünü esas alan bir yaklaşım içinde görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz." denildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in ve ailesinin hedef gösterilmesini, tehdit edilmesini kınayan bir açıklama yaptı. Gazetecilerin tehdit edilmesinin suç olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu görüşler yer aldı:

"Gazetecilerin hedef gösterilmesi, tehdit edilmesi ve baskı altına alınması; yalnızca bireysel hak ihlali değil, aynı zamanda toplumun haber alma hakkına yönelik ciddi bir müdahaledir. Türk Ceza Kanunu tehdit, hakaret ve hedef göstermeyi suç olarak düzenlemekte; devletin bu tür fiillere karşı etkili soruşturma yürütme ve koruyucu önlemler alma yükümlülüğünü açıkça ortaya koymaktadır.

"Basın özgürlüğü açısından kaygı vericidir"

Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü; Anayasanın 26. ve 28. maddeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesiyle güvence altına alınmış temel bir haktır. Demokratik toplum düzeni, çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirlilik ilkeleri üzerine kuruludur. Bu çerçevede, üyemiz Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in ve ailesinin uzun süredir anonim hesaplar üzerinden sistematik biçimde hedef alınması ve tehdit edilmesi, basın özgürlüğü açısından kaygı vericidir. Meslektaşımıza ve ailesine yönelen bu tehditlerin ciddiyetle ele alınması, faillerin tespit edilerek hukukun gerektirdiği işlemlerin yapılması büyük önem taşımaktadır.

İçişleri ve Adalet Bakanlığı'na çağrı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak İçişleri Bakanlığı'nı ve Adalet Bakanlığı'nı, gazetecilere yönelik tehditler konusunda etkili, hızlı ve önleyici mekanizmaları işletmeye; yargı makamlarını ise basın özgürlüğünü esas alan bir yaklaşım içinde görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz. İktidar ve muhalefet dahil olmak üzere tüm siyasi aktörleri, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün korunması yönünde sorumlu ve sağduyulu bir tutum almaya çağırıyoruz. Gazeteciliğin suç olmadığını, tehdit ve hedef göstermenin suç olduğunu bir kez daha hatırlatıyor; meslektaşlarımıza yönelik her türlü baskı ve saldırının karşısında duracağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."