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Vapurda "Nato Mezara, Tam Bağımsız Türkiye" Pankartı Açanlar Serbest Bırakıldı

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İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi'ni protesto eden 4 TGB üyesi, vapurdan pankart açtıktan sonra gözaltına alındı ve adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

(İSTANBUL) - İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla Şehir Hatları vapurundan "NATO mezara, tam bağımsız Türkiye" pankartı açan 4 Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi, adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul'da dün farklı noktalarda NATO Parlamenter Zirvesi'ni protesto eden çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bugün 89 kişi serbest bırakılmıştı.

TGB üyeleri de Şehir Hatları vapurundan "NATO mezara, tam bağımsız Türkiye" pankartı açtıktan sonra gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildikleri bildirilmişti.

"NATO'YU PROTESTO ETMEK SUÇ DEĞİLDİR"

Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapan TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, "NATO'yu protesto etmek suç değildir, görevdir. Vatanseverliğin hukuku, bütün hukukların üstündedir. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın. Türk savcılarından, Türk yargısından talebimiz budur. Umuyoruz sizlere iyi haberleri tekrar buradan vereceğiz" ifadesini kullandı.

TGB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dolmabahçe'de NATO Parlamenter Zirvesi'ni protesto ettiği için gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakıldı" denildi.

Kaynak: ANKA
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