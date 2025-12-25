Haberler

Tff, Bahis Soruşturması Kapsamında 30 Gözlemciyi Tedbirli Olarak Pfdk'ya Sevk Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında futbol müsabakalarına bahis oynadığı tespit edilen 30 gözlemcinin tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.

(ANKARA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadığı tespit edilen 5'i üst klasman toplam 30 gözlemcinin tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF, yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadığı tespit edilen Üst Klasman Gözlemcileri ile Klasman Gözlemcilerinin, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi uyarınca tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine karar verildiğini açıkladı.

PFDK'ya sevk edilen Üst Klasman Gözlemciler şöyle:

Aytekin Durmaz, Baki Tuncay Akkın, Mücahit Tatar, Sabit Hacıömeroğlu, Yılmaz Kalk.

PFDK'ya sevk edilen Klasman Gözlemciler şöyle:

Ahmet Tepe, Ahmet Eşref Sarı, Atıf Eynallı, Aykut Demiran, Baki Yiğit, Barış Yüksektepe, Can Köse, Düzgün Murat Zincidi, Faruk Utku Yılmaz, Hakan Akmışır, Hasan Hüseyin Yıldırım, İlker Karaciğer, İlker Güneş, Kaan Akın Öz, Kerem Yükünç, Koray Tan, Levent Aktan, Mehmet Çevirgen, Metin Cebeci, Murat Yenice, Mustafa Bıçakcı, Mustafa Kaygısız, Özmen Atalay, Turan Merdin, Yusuf Yaratıcı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Vepara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 31 kişi hakkında gözaltı kararı

Dev şirkete operasyon! Onlarca kişi için gözaltı kararı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman genel başkan değildi

CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman...
2 iş makinesiyle define arayanlara operasyon: 14 gözaltı

Pes dedirten görüntü! Koca iş makineleriyle böyle yakalandılar
Yol kenarında namaz kılan Filistinliye aracıyla çarptı

Namaz kılarken faciayı yaşadı! Kan donduran anlar
Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! Muhammed Şahada öldürüldü

Görüntüler Türkiye'nin yanı başından! Muhammed Şahada öldürüldü
CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman genel başkan değildi

CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman...
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürüp, kaçtılar

Gece yarısı mahalleyi sokağa döken olay! Kanlı elleriyle kaçtılar