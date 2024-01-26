Tarsus'ta 2 kadın mağaza önündeki tezgahtan kilim çaldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir mağazanın önündeki tezgahta duran 2 kilimi çalan 2 kadının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dükkan sahibi şikayetçi oldu ve polis olayla ilgili çalışma başlattı.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde 2 kadının mağaza önündeki tezgahta duran 2 kilimi çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, ilçeye bağlı Şehit Mustafa Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde perde ve çeyizlik eşya satan mağazanın önündeki tezgaha yaklaşan 2 kadından biri, kısa bir süre incelediği çanta içindeki 2 kilimi alarak ayrıldı. Olay, güvelik kamerasına yansıdı.
Ürünlerinde eksiklik olduğunu fark eden dükkan sahibi Birgül Kurt, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyip, kadınlardan şikayetçi oldu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.