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Mısır Satıcısı 15 Yıldır Kazancını Güvercinlerle Paylaşıyor

Mısır Satıcısı 15 Yıldır Kazancını Güvercinlerle Paylaşıyor
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Zonguldak Alaplı'da seyyar mısır satıcısı Remzi Koçoğlu, 15 yıldır tezgahına gelen güvercinleri elleriyle besliyor. Güvercinlerle arasında oluşan bağı anlatan Koçoğlu, günde en az 4-5 mısır yedirdiğini ve onların kendisini bırakmadığını söylüyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde seyyar satıcılık yapan Remzi Koçoğlu, geçimini sağladığı mısırları 15 yıldır güvercinlerle paylaşıyor.

İlçe merkezinde mısır satan 65 yaşındaki Koçoğlu, tezgahına gelen güvercinleri elleriyle besliyor.

Koçoğlu, AA muhabirine, 15 yıldır süt mısır sattığını belirterek, tezgahına gelen güvercinleri hiçbir zaman geri çevirmediğini söyledi.

Güvercinlerle aralarında bağ oluştuğunu dile getiren Koçoğlu, "Onlara günde en az 4-5 mısır yediriyorum. Gerekirse daha fazla veriyorum. Onlar da alıştıkları için devamlı ziyaretime geliyorlar. Beni bırakmıyorlar." diye konuştu.

Koçoğlu, güvercinlerin yerden değil, özellikle elinden beslenmeyi sevdiğini kaydetti.???????

Kaynak: AA
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