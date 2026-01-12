Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek ateşe veren şüpheli ile eşi adliyede

YEĞEN TUTUKLANDI

Tekirdağ'da teyzesi Binnaz Eriş'i öldürüp, cesedin üzerine kolonya dökerek ateşe veren İ.Ç. ile eşi C.Ç., adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden İ.Ç. tutuklandı, kocası C.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.