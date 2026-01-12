Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek ateşe veren şüpheli ile eşi adliyede
Tekirdağ'da teyzesi Binnaz Eriş'i öldüren İ.Ç., olay sonrası cesedin üzerine kolonya döküp ateşe vermesiyle dikkat çekti. İ.Ç., adliyeye sevk edildi ve tutuklandı; eşi C.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YEĞEN TUTUKLANDI
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel