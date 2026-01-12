Haberler

Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek ateşe veren şüpheli ile eşi adliyede

Tekirdağ'da teyzesi Binnaz Eriş'i öldüren İ.Ç., olay sonrası cesedin üzerine kolonya döküp ateşe vermesiyle dikkat çekti. İ.Ç., adliyeye sevk edildi ve tutuklandı; eşi C.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YEĞEN TUTUKLANDI

Tekirdağ'da teyzesi Binnaz Eriş'i öldürüp, cesedin üzerine kolonya dökerek ateşe veren İ.Ç. ile eşi C.Ç., adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden İ.Ç. tutuklandı, kocası C.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

