Tevfik Arayıcı İçin Adalet Çağrısı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Gökçe Gökçen, alkollü sürücünün çarpması sonucu yaşamını yitiren 25 yaşındaki moto kurye Tevfik Arayıcı için adalet çağrısında bulundu.

Karabük'te üniversite öğrencisiyken moto kurye olarak çalışan 25 yaşındaki Tevfik Arayıcı, 9 Aralık 2023'te alkollü sürücü Serhat Furkan Yılmaz'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan ve polis tarafından yakalanmasının ardından tutuklanan Yılmaz, kazaya ilişkin alınan bilirkişi raporunda "tam ve asli kusurlu" bulundu. Yılmaz, 6 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşçıer ve Gökçe Gökçen, adalet çağrısında bulunarak Arayıcı'nın ailesinin yanında olduklarını açıkladı.

Gamze Taşcıer, şu açıklamayı yaptı:

"Maalesef Türkiye'de en ucuz şey nedir diye sorarsanız yanıtı insan hayatı olacaktır. Özellikle pandemi sonrası her sokakta, her caddede karşılaştığımız ve hayatları pahasına ekmek parası kazanmaya çalışan moto kuryeler iki tekerin üzerinde can taşırken aslanın artık ağzında değil, midesinde olan ekmeklerini kazanmaya çalışıyorlar. Onlardan biri de 2023 yılında Karabük'te moto kuryelik yaparak harçlığını çıkarmaya çalışan üniversite öğrencisi Tevfik Arayıcı. Onun ölümüne sebep olan şahıs alkollü araç kullanmasına rağmen bugün dışarıda. annesi Bahar Arayıcı adalet arayışını bu kez CHP Genel Merkezi'nde moto kurye buluşmasında dile getirdi. Biz de parti olarak onun bu adalet arayışında yanında olacağız, başka Tevfikler olmasın başka annelerin yüreği yanmasın diye moto kuryelerinin yaşadığı sorunları dile getirmeye, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmeye ve adalet taleplerine ses olmaya devam edeceğiz."

Gökçe Gökçen'in açıklaması ise şu şekilde:

"Karabük'te okurken moto kurye olarak çalışan 25 yaşındaki Tevfik Arayıcı, alkollü bir sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybetti. Sürücü çarpıp kaçtı, ambulans da çağırmadı. Bilirkişi raporlarında sürücü asli ve tam kusurlu bulundu. Gencecik yaşında Tevfik'in ölümüne sebep olan bu fail, yalnızca 6 ay tutuklu kaldı ve tahliye edildi. Ehliyetine bile sadece 2 yıl el konuldu. Hayatına devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Gölge Bakanımız, Ankara Milletvekilimiz Gamze Taşcıer ile birlikte Tevfik'in annesi Bahar Arayıcı ile bir araya geldik. Hukuki süreci ve Arayıcı ailesinin adalet mücadelesini konuştuk. Yargıtay aşamasındaki bu yargılamanın bilinçli taksirden değil, olası kasttan yapılmasını bekliyoruz. Tevfik Arayıcı için adalet istiyoruz."