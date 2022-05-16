Van kırsalında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Haberler

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Van kırsalında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

AA - Sertaç Bulur - Güncel
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Van kırsalında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi Övecek Mahallesi kırsalındaki mağarada 150 kilogram amonyum nitrat ile çeşitli mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi Övecek Mahallesi kırsalındaki mağarada 150 kilogram amonyum nitrat ile çeşitli mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Övecek Mahallesi kırsalında dün iç güvenlik operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda tespit edilen mağarada bir havan mühimmatı, 150 kilogram amonyum nitrat, bir AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 90 mutfak tüpü, bir el telsizi, 180 metre kablo, 6 akü, 3 jeneratör, 22 pil, 150 litre benzin, 60 litre mazot, çok sayıda örgütsel doküman ile muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği ve emniyetli şekilde imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteği ile "inançlı ve kararlı" bir şekilde devam edildiği vurgulandı.

AA / Sertaç Bulur - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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