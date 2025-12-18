Haberler

Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi: Tesla, Sürücü Destek Teknolojisi Konusunda Tüketicileri Yanılttı

Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Departmanı, Tesla'nın otomatik pilot ve Tam Otonom Sürüş Yeteneği terimlerini kullanarak tüketicileri yanılttığına karar verdi. Şirketin bu konudaki gerekli düzenlemeleri 60 gün içinde yapması bekleniyor.

SACRAMENTO, 18 Aralık (Xinhua) -- Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Departmanı, Tesla'nın sürücü destek teknolojisinin tanıtımda yanıltıcı reklamlar kullanarak eyalet yasalarını ihlal ettiği yönünde karar yayımladı.

Salı günü açıklanan kararda "otomatik pilot" ve "Tam Otonom Sürüş Yeteneği" terimlerini kullanan Tesla'nın, tüketicileri araçların herhangi bir insan müdahalesi olmaksızın kendi kendine sürebileceğine inanmaya yönlendirdiği belirtildi.

Bir idari hukuk yargıcı daha önce, "Makul bir tüketici, Tam Otonom Sürüş özelliğine sahip bir aracın, sürücünün sürekli ve kesintisiz dikkatine gerek olmaksızın güvenli şekilde seyahat edebileceğine inanabilir" şeklinde bir karar önerisi yayımlamış ve "bu inancın hem teknolojik hem de hukuki açıdan yanlış olduğuna" vurgu yapmıştı.

Sektör standartlarına göre, Tesla'nın Tam Otonom Sürüş sistemi 2. Seviye sürücü destek teknolojisi olarak sınıflandırılıyor. Bu seviyede, sistemin direksiyon ve hız kontrolüne yardımcı olabileceği, ancak sürücülerin her zaman uyanık ve kontrolü devralmaya hazır olması gerektiği belirtiliyor.

Departman, Tesla'ya 60 gün içinde bu konuyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapması talimatını verdi. Şirket, sorunu çözemezse, bayi lisansı 30 gün süreyle askıya alınacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
