Tesla'nın Shanghai Giga Fabrikası 4 Milyonuncu Aracını Üretim Hattından İndirdi
Çin'in Şanghay kentindeki Tesla Giga Fabrikası, 8 Aralık 2025 tarihinde 4 milyonuncu aracını üretmenin mutluluğunu çalışanlarıyla kutladı.
SHANGHAİ, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde Tesla'nın giga fabrikasında üretilen 4 milyonuncu aracı kutlamak için grup fotoğrafı çektiren çalışanlar, 8 Aralık 2025. (Fotoğraf: Tesla Shanghai Giga Fabrikası/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel