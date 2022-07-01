Tesla Model S Plaid otomobili hız rekoru kırdı!

Son yıllarda otomobil dünyasında adeta bir devrim yaşanıyor. İçten yanmalı motora sahip araçlar, yerini elektrikli otomobillere bırakıyor. Öyle ki birçok otomotiv devi, bu alanda önemli yatırımlar yapıyor. Elektrikli otomobil söz konusu olduğunda akla ilk gelen isimlerden olan Tesla, ilginç bir rekorla gündeme geldi. Rekor, şirketin Tesla Model S Plaid aracıyla geldi.

Tesla Model S Plaid, saatte 348 kilometre hıza ulaşarak rekor kırdı

Tesla, geçtiğimiz yıl oldukça başarılı bir yıl geçirdi. Elon Musk'ın CEO'su olduğu şirket, otomotiv sektörünün en tepesine oturdu. Bu durumun pay sahiplerinden olan Tesla Model S Plaid, başarılarının tesadüf olmadığını bir sürüşle daha gösterdi.

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Yaklaşık 1 yıl önce tanıtılan Tesla Model S Plaid, tek bir şarj dolumu ile 643 kilometre yol gidebiliyor. Öte yandan şirket, aracın en yüksek hızının saatte 280 kilometre olabileceğini tanıtımda belirtmişti. Ancak Guillaume André adlı bir sürücü, tüm ezberleri bozdu.

Guillaume André Kanada'nın Québec kentindeki Trois-Rivières havaalanında Tesla Model S Plaid aracının direksiyon koltuğuna oturdu. Hız sürüşüne başlayan sürücü, göstergede saatte 348 kilometre hızı gördü. Bu değer, elektrikli otomobil dünyası için rekor anlamına geliyor.

Aslında Tesla Model S Plaid aracının yazılımı, en yüksek saatte 280 kilometre yapabilecek şekilde dizayn edildi. Ancak Guillaume André, Quebec merkezli bir şirket olan Ingenext'in CEO koltuğunda bulunuyor. Öyle ki şirket, Tesla araçlarında yazılım kilitli özelliklerin kilidini açmaya yardımcı olan araba parçaları, kitler ve modüller satıyor.

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