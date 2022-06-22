Tesla binlerce çalışanı işten çıkaracak

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ekonomik yavaşlama nedeniyle binlerce pozisyonu kapatmayı planlıyor. Elon Musk şirketi Tesla'nın üç ay içinde toplam çalışanların yüzde 3,5'inin işine son verileceğini söyledi.Dünyanın en varlıklı insanı Elon Musk elektrikli otomobil üreten şirketi Tesla'da üretim bölümünde binlerce pozisyonun kapatılacağını açıkladı.

Musk Salı günü Katar Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada ekonomik yavaşlama endişesi nedeniyle gelecek üç ay içerisinde bordrolu çalışanların toplam yüzde 3,5'inin işine son verileceğini söyledi. Buna göre 100 bin çalışanı bulunan Tesla'da 3 bin kişinin işini kaybetmesi bekleniyor.

Musk buna karşılık saat başı ücretle çalışanların sayısının arttırılacağını kaydetti.

Eski çalışanlardan dava

Öte yandan Tesla'nın eski çalışanları şirkete karşı dava açtı. Eski çalışanlar şirketin önceden bildirimde bulunmadan ABD'de çalışanlarını "toplu olarak işten çıkarmak" ile şirketin federal yasaları ihlal ettiğini savunuyor.

Şirketin Nevada'daki devasa fabrikasında işten çıkarılan iki eski çalışanının dava başvurusunu Texas'ta Pazar akşamı yaptığı bildirildi. Dava dosyasına göre Nevada fabrikasında 500 kişi işten çıkarıldı.

Eski çalışanlar Tesla'nın 60 gün ihbar süresi gerektiren toplu işten çıkarmalarla ilgili olarak yasalara uymadığını iddia ediyor.

İşçiler Tesla'nın ABD'nin diğer eyaletlerindeki fabrikalarından da Mayıs ya da Haziran ayında ihbar süresi tanınmadan benzer şekilde işten çıkarılan diğer işçilerle birlikte toplu dava açmak istiyor.

Dava dilekçesinde "Tesla çalışanlarına fesihlerin derhal yürürlüğe gireceğini bildirdi" denildi.

Tesla CEO'su dünyanın en varlıklı insanı Elon Musk bu ay başında yaptığı bir açıklamada ekonomiyle ilgili olarak "süper kötü bir hissiyatı" olduğunu söylemiş ve Tesla'nın çalışan sayısını yüzde 10 azaltması gerektiğini belirtmişti.

Reuters'ın haberine göre bu ay 20'den fazla Tesla çalışanı işten çıkarıldığını veya pozisyonlarının kapatıldığını söylüyor.

Haziran ayında işten çıkarılan davayı açan eski çalışanlar John Lynch ve Daxton Hartsfield, 60 günlük bildirim süresi için maaş ve sosyal yardımlardan faydalanmak istiyor.

Musk davayı "önemsiz" olarak niteledi

Tesla işten çıkarılan çalışan sayısı ile ilgili yorum yapmazken Elon Musk davayı "önemsiz" olarak niteledi.

Katar Ekonomi Forumu'nda konuşan Musk "Önleyeci ve geçerliliği olmayan bir davaya gerektiğinden fazla anlam yüklemeyelim," dedi ve ekledi "Öyle görünüyor ki Tesla'ya dair, önemsiz ya da önemli ne olursa olsun, herşey çok klik alıyor. Bu sözünü ettiğiniz davayı önemsiz kategorisine koyuyorum."

Eski Çalışanları temsil eden Shannon Liss-Riordan işçileri korumak için çıkarılan federal iş yasalarını açıkça ihlal eden dünyaın en varlıklı kişisinin "önemsiz" değerlendirmesini oldukça düşündürücü bulduğunu söyleyerek "İki ay maaş ödemek onun için önemsiz olsa da şirketi bugünlere getiren çalışanlar için çok önemli" dedi.

Avukat Tesla'nın bazı çalışanlara bir hafta kıdem taminatı ödemeyi önerdiğini ancak Tesla'nın bunun karşılığında çalışanlardan feragat almaya çalışmasını engellemek için mahkemeye acil bir başvuru yapacağını söyledi.

Dava, Batı Teksas bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde açıldı.

rtr, dpa / SSB, JD

Deutsche Welle / Güncel