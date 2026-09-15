Haberler

TESKİ'nin araç filosuna mobil bakım ve onarım aracı kazandırıldı

TESKİ'nin araç filosuna mobil bakım ve onarım aracı kazandırıldı
Güncelleme:
+13 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), iş makineleri ve hizmet araçlarının bakım, onarım ve arıza giderme işlemlerini sahada gerçekleştirebilmek amacıyla araç filosuna mobil bakım ve onarım aracı kazandırdı.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), iş makineleri ve hizmet araçlarının bakım, onarım ve arıza giderme işlemlerini sahada gerçekleştirebilmek amacıyla araç filosuna mobil bakım ve onarım aracı kazandırdı.

TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, içme suyu, kanalizasyon ve diğer altyapı çalışmalarında kullanılan iş makineleri ile hizmet araçlarında meydana gelebilecek arızalara mobil araçla yerinde müdahale edilebilecek.

Bu sayede arızalanan araçların bakım merkezlerine götürülmesi için gereken sürenin azaltılması ve araçların daha kısa sürede yeniden hizmete alınması hedefleniyor.

Mobil bakım ve onarım aracı, altyapı çalışmalarının yürütüldüğü noktalarda teknik ekiplere yerinde müdahale imkanı sunacak. Böylece araç ve iş makinelerinin sahada daha etkin kullanılması, çalışmaların kesintisiz sürdürülmesi ve olası hizmet aksamalarının en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca bakım süreçlerinin daha planlı yürütülmesi ve kurum kaynaklarının verimli kullanılması sağlanacak.

Kaynak: AA
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı

Denizde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Acı haber ailesine verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın yatırımcısı şokta! 21 günlük kayıp öyle böyle değil

Altın yatırımcısı şokta! 21 günlük kayıp öyle böyle değil
Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı

Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı
İstanbul'da 486 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Panelvanı takibe aldılar! İçinden 486 kilo uyuşturucu çıktı
Polisten elektrikli skuterle kaçtı, dron takibiyle yakalandı! Nefes kesen anlar kamerada

Kaçmak için tercih ettiği araç efsane! Nefes kesen takip kamerada
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi
Vatandaş isyanda! 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar

Vatandaş isyanda! Bu soygun düzenine dur diyen yok mu?

Fenerbahçe'de işler erken karıştı! Aziz Yıldırım'a büyük şok

Böyle olacağını tahmin edemezdi! Aziz Yıldırım'a büyük şok