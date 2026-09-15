TESKİ'nin araç filosuna mobil bakım ve onarım aracı kazandırıldı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), iş makineleri ve hizmet araçlarının bakım, onarım ve arıza giderme işlemlerini sahada gerçekleştirebilmek amacıyla araç filosuna mobil bakım ve onarım aracı kazandırdı.

TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, içme suyu, kanalizasyon ve diğer altyapı çalışmalarında kullanılan iş makineleri ile hizmet araçlarında meydana gelebilecek arızalara mobil araçla yerinde müdahale edilebilecek.

Bu sayede arızalanan araçların bakım merkezlerine götürülmesi için gereken sürenin azaltılması ve araçların daha kısa sürede yeniden hizmete alınması hedefleniyor.

Mobil bakım ve onarım aracı, altyapı çalışmalarının yürütüldüğü noktalarda teknik ekiplere yerinde müdahale imkanı sunacak. Böylece araç ve iş makinelerinin sahada daha etkin kullanılması, çalışmaların kesintisiz sürdürülmesi ve olası hizmet aksamalarının en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca bakım süreçlerinin daha planlı yürütülmesi ve kurum kaynaklarının verimli kullanılması sağlanacak.

Kaynak: AA