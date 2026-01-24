Haberler

Samsun'da üzerine pirinç çuvalları devrilen işçi hayatını yitirdi.

Samsun'da üzerine pirinç çuvalları devrilen işçi hayatını yitirdi.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesindeki bir un fabrikasında deve biriken pirinç çuvalları nedeniyle 48 yaşındaki işçi Hüseyin Torun hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde üzerine çok sayıda pirinç çuvalı devrilen işçi Hüseyin Torun (48), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bafra Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir un fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Bafra OSB'de faaliyet gösteren bir un fabrikasında çalışan Hüseyin Torun'un üzerine çok sayıda pirinç çuvalı devrildi. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çuvalların altında kalarak ağır yaralanan Torun, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Torun, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Torun'un evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Torun'un cansız bedeni, otopsi için morga

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı

Suriye ordusu, YPG ile ilgili kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında
Balıkçılar, denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi buldu

Balık tutarken korkunç manzarayla karşılaştılar
Dilan Çıtak, Survivor sonrası kariyerine ABD'de devam ediyor

Survivor'dan elenen Dilan Çıtak o ülkede ortaya çıktı
Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

Trump, gözünü bu kez o ülkeye dikti! Görmezden gelinemeyecek tehdit
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında
Tehdit edildiğini açıklayan fenomen kasaba silahlı saldırı

Tehdit edildiğini açıklamıştı! Fenomen kasap günler sonra vuruldu
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...