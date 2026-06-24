Antalya'da tesettürlü iki genç kıza sözlü tacizde bulunan adama ev hapsi cezası verildi

Tatil için Antalya'da bulunan tesettürlü iki kız arkadaşa girdikleri bir markette sözlü tacizde bulunan S.A'ya "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan ev hapsi cezası verildi.

Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adliyeye sevk edilen S.A. hakkında, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Antalya'da arkadaşıyla tatile giden ve marketten alışveriş yapan tesettür giyimli bir kadın, reyonların arasında, kıyafeti nedeniyle kendisine sözlü sataşmada bulunan bir adamın görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.

Görüntülerde adamın "Terlemiyor musunuz böyle? Sıcak, 36 derece sıcak. İyice kapatmışsınız kendinizi. Denize de mi böyle giriyorsunuz? Hangi tarikat bu? Müslümanız biz ama siz bir tuhafsınız herhalde." gibi ifadelerle genç kızları taciz ettiği görüldü.

"2026 yılında hala bunları konuşuyor olmamız inanılır gibi değil"

Yaşanan olay ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan ve mağdur genç kızlardan biri olan Zeynep Umurbek, video kaydı yaptıkları sırada adamın bir anda yanlarına gelerek kılık kıyafetleriyle ilgili alaycı, aşağılayıcı ifadelerde bulunduğunu, çevredekilerin de adama müdahale ederek oradan uzaklaştırmaya çalıştığını belirtti.

Umurbek, "Şahıs oradan uzaklaşırken hala aşağılayan ve küçümseyici bir tavırla konuşmaya devam etti. 'Biz de camiye gidiyoruz ama sizin farklı herhalde düşünceniz.' gibi şeyler söyledi. Bariz bir şekilde bakışlarından, duruşundan bizi ayrıştırdığı ve aşağıladığı belliydi. Biz de ne yapacağımızı bilemediğimiz için sosyal medyada paylaştık bu videoyu. Bizi destekleyen bir sürü insan sayesinde de gidip Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verip şikayetçi olduk. Aslında bu olayı paylaşmamızın bir sebebi de son günlerde üst üste denk gelen tesettüre alakalı videoların artması oldu. Yani 2026 yılında hala bunları konuşuyor olmamız inanılır gibi değil." ifadelerini kullandı.

Benzer olaylar, geçen hafta Mersin'de bir sitenin havuzuna tesettür mayolu bir kadının alınmaması ile İstanbul'da "kapalılar imha edilsin" diyen bir kadın ile gündeme gelmişti.