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TES-İŞ'ten Milas'taki termik santrallere ilişkin dava öncesi Danıştay önünde açıklama

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Muğla'nın Milas ilçesindeki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerine ilişkin acele kamulaştırma kararına karşı Danıştay'da açılan davanın yarın görülecek duruşması öncesinde, TES-İŞ Sendikası üyeleri ile bölgede yaşayanlar basın açıklaması yaptı.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerine ilişkin acele kamulaştırma kararına karşı Danıştay'da açılan davanın yarın görülecek duruşması öncesinde, TES-İŞ Sendikası üyeleri ile bölgede yaşayanlar basın açıklaması yaptı.

Danıştay Başkanlığı önündeki açıklamaya, TES-İŞ Sendikası Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Dursun Uysal, sendika üyeleri ve bölge sakinleri katıldı.

Erçelik, Milas'tan Ankara'ya, geçimini maden ve santrallerden sağlayan binlerce işçinin sesini duyurmak için geldiklerini söyledi.

Yeniköy ve Kemerköy maden ve santrallerinde yaklaşık 3 bin 100 kişinin çalıştığını belirten Erçelik, buradaki üretimin binlerce kişinin geçimine katkı sağladığını ifade etti.

Milas ve çevresinde geniş bir kesimin üretim ve istihdamın sürmesini istediğini dile getiren Erçelik, "Biz, zeytinin de toprağın da emeğin de değerini biliyoruz. Kimseyle karşı karşıya gelmek istemiyoruz ancak işçiyi işsiz bırakan bir çözümün, bölge için gerçek bir yıkım olacağını söylüyoruz." dedi.

"Maden de bizim, zeytin de bizim"

Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Dursun Uysal da santrallere komşu 20 köyde yaşayan yaklaşık 15 bin kişinin sesini duyurmak için Ankara'ya geldiklerini söyledi.

Yarın görülecek davanın, bölgede yaşayan binlerce kişinin işini, geçimini ve geleceğini etkileyeceğine işaret eden Uysal, madenciliğin Milas'ta 40 yılı aşkın süredir hayatın bir parçası ve önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu kaydetti.

Bölge halkının hem tarımla uğraştığını hem de maden ve santrallerde çalışarak geçimini sağladığını anlatan Uysal, "Doğayı korurken insanımızın işini ve bölgenin ekonomik hayatını da korumak zorundayız. Bizim söylediğimiz çok açık, maden de bizim, zeytin de bizim. Toprak da bizim, emek de bizim." diye konuştu.

Kaynak: AA
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