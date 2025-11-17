Haberler

Ters Yönden Gelen Sürücüye Uyarı Can Düşmanı Oldu

Güncelleme:
Avcılar'da ters yönden giden bir otomobil sürücüsü, kendisini uyaran Mustafa Morbel'e saldırdı. Olay sırasında eşi ve bebeğiyle beraber olan Morbel, cep telefonuyla olayı kaydetti ve ardından polise giderek şikayette bulundu.

AVCILAR'da ters yönden gelen otomobil sürücüsü, kendisini uyaran Mustafa Morbel'e direksiyon başında saldırdı. Mustafa Morbel'in kullandığı otomobildeki eşi panik yaşarken, bebek ise ağlamaya başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan tartışmayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Mustafa Morbel polise giderek şikayetçi oldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Tek yön olan Sülün Sokak'ta ilerleyen Mustafa Morbel, ters yönden gelen sürücüye geri gitmesi için uyarıda bulundu. Sürücü yol ortasında dururken, görüntülendiğini fark ederek araçtan indi. "Niye görüntü alıyorsun" diyerek tepki gösteren sürücü, ters yön uyarısında bulunan Mustafa Morbel'e saldırdı. Saldırı üzerine Morbel'in eşi ve küçük kızı ağlamaya başladı. Öfkeli sürücü diğer sürücülerin müdahalesi üzerine geri manevra yaparak sokaktan uzaklaştı.

'BOĞAZIMA SALDIRDI'

Polise giderek şikayetçi olan Mustafa Morbel, "Sülün Sokak'ta ters yönden geliyor arkadaş, arkamda da arabalar var. Ters yönden gelince elimle geri gitmesini işaret ettim. O da gitmiyorum diye hareketler yaptı. Daha sonra gitmeyince ben de telefonu aldım, kayıt yapmak için. Kaydetmeye başladıktan sonra arabadan indi. Pencere biraz açıktı. Elini sokup saldırdı. Videolarda da var zaten. Boğazıma saldırdı. Arkada eşim ve bebeğim vardı. Video ile beraber polise giderek şikayetçi oldum. Onlar olmasa bu kadar şey yapmazdım, kenara çekebilirdim. Arkadaki diğer şoförler geldi. Geri geri gitmek zorunda kaldı. Ters yöne giren kendisi mecbur geri gidecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
