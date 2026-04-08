Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya

Şerife GÜZEL

AK Parti’de dar bir ekibin yürüttüğü çalışmalarda alternatifli metinler üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de çalışmalar değerlendirildi. Hem kendini feshetmiş terör örgütünün nasıl bir işleme tabi tutulacağı hem de örgüt üyeleriyle ilgili infaz düzenlemelerinin nasıl olacağı tartışıldı. Her iki düzenlemenin de tek bir yasa teklifi olarak ele alınması ağırlık kazandı.

HANGİ MAHKEMELER YETKİLİ OLACAK?

Haberler.com’un edindiği bilgiye göre; çerçeve yasada örgütün feshinin nasıl somutlaştırılacağına ilişkin hükümler yer alacak. Yargı süreçlerinde hangi mahkemelerin yetkili olacağı belirtilecek. Alternatifli çalışmalarda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkili kılınması ve yine Ankara’da görevlendirilecek özel mahkemelerin bu davalara bakması üzerinde duruluyor.

SUÇA KARIŞMAMIŞ OLANLAR AYRILACAK

Silah bırakan örgüt mensuplarına uygulanacak ceza oranları ise henüz netleştirilmeyen konular arasında yer alıyor. Örgüt üyesi olmakla birlikte suça karışmamış olanların denetimli serbestlik koşullarıyla serbest bırakılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

TEPE YÖNETİCİLERİ TASLAKTA YER ALACAK MI?

Suça karışmış olanlar ve örgüt yöneticileri için ise farklı formüller söz konusu. Örgütün tepe noktasında olan ve sayıları 250 civarında olduğu belirtilenlerin Türkiye’ye gelip gelmeyecekleri ve gelirlerse ne oranda ceza uygulanacağı, henüz netleştirilmeyen konular arasında.

SON KARARI ERDOĞAN VERECEK

Büyük oranda tamamlanan taslağa ilişkin son karar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme sonrasında verilecek. Hukukçu kurmayların, Erdoğan ile önümüzdeki hafta görüşmesi bekleniyor. Bunun ardından taslak, Meclis grubuna iletilecek. Grupta da taslak üzerine bir çalışma yapacak.

Yapılan planlamaya göre AK Parti’nin kendi içindeki çalışma, nisan ayında sonuçlanacak. Mayıs ayında da diğer partilerle uzlaşma aranacak.

