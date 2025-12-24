Haberler

Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı

Güncelleme:
"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev süresinin 2 ay uzatılması oy birliği ile kabul edildi.

  • Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun görev süresi 2 ay uzatıldı.
  • Komisyon 19 toplantıda 58 oturum gerçekleştirerek 4.139 sayfa tutanak tuttu.
  • Komisyon ortak bir rapor yazma aşamasına geçti.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 20. kez TBMM Tören Salonu'nda toplandı. Komisyonun görev süresinin 2 ay uzatılması oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu sürede, nihai raporun tamamlanabilmesi için ilave bir süreye ihtiyaç olacak" demişti.

"19 TOPLANTIDA 4139 SAYFA TUTANAK TUTULDU"

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Şimdiye kadarki 19 toplantıda 58 oturum gerçekleşmiş 86 saatlik bir görüşme takvimi ortaya konulmuş ve toplamda da 135 kişi dinlenerek 4 bin 139 sayfa tutanak tutulmuştur.

"ORTAK RAPOR AŞAMASINA GEÇTİK"

Bu süre içerisinde komisyonun çalışmaları bakımından kritik eşlikleri fevkalade büyük hassasiyetle ve gerçekten iyi özverili çalışmalarla aştık, geride bıraktık. Şimdi komisyonumuzun son eşiğine gelinmiştir. O da ortak bir rapor yazılması ve bu raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na verilerek buradaki tekliflerin yasalaşması ve diğer tekliflerin yerine getirilmesiyle ilgili sürece öncülük etmek.

"İLAVE SÜREYE İHTİYAÇ OLACAK"

Ayrıca bu komisyon çalışmalarımızın ortaya koyduğu bu demokratik nezaket usul ve üslup bakımından ortaya konulan büyük olgunluk ve nezahetin de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına da örnek olmasını temenni ediyorum. Ve inşallah kısa bir süre içerisinde nihai raporumuzu da bitirerek burada hep beraber üzerinde ortaklaştığımız metni Türkiye kamuoyuyla paylaşmak mümkün olur.

Ancak bu sürede, nihai raporun tamamlanabilmesi için öyle görünüyor ki arkadaşlarımızla, parti temsilcilerimizle yaptığımız istişarelerde de ortaya çıktı. İlave bir süreye ihtiyaç olacak. Onun için değerli hocalarımızın sunumunu dinledikten sonra ilave bir süreyle ilgili komisyonumuzun kararını almak için görüşlerinize, reylerinize başvuracağız"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşcı - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

İnşallah akpsiz Türkiye olur

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Hainler ordusu

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet:

denediniz olmadi zorlamayin gülenler oluyor halinize

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞevki Sünger:

hani koşulsuz silah bırakıyorlardı .Siz niye hala demli çay partisi yapıyorsunuz

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Uzatın uzatılsın. Uğraşılacak konu olsun , nasılsa sonuçtan birşey çıkmayacak. Dostlar alıverişte görsün, önemli konular örneğin açlık sınırının altında belirlenen asgari ücret , gemilerin Karadenizde yakılması , dronlar vs vs konuşulmasın...

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

