Terörden tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanının, PKK elebaşı Karayılan'dan aldığı talimat ortaya çıktı

PKK'nın mali yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan şahıslardan Mustafa Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şef olarak çalıştığı öğrenilmişti. PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatı ile 6-8 Ekim Kobani olaylarını finanse eden şüpheliler arasında yer alan Demir hakkında 27,5 yıl hapis cezası istendi.

Ankara merkezli PKK'nın mali yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şef olarak görev yapan Mustafa Demir tutuklanmıştı.

KARAYILAN'DAN TALİMAT ALMIŞ

PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatı ile 6-8 Ekim Kobani olaylarını finanse eden şüpheliler arasında yer alan Demir'in PKK'lı kuryelere araç, sahte kimlik, sahte pasaport ayarladığı da iddia edildi.

27,5 YIL HAPSİ İSTENDİ

TRT Haber'in edindiği bilgiye göre terör örgütü PKK'nın mali yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şef olarak görev yapan Mustafa Demir hakkında 27,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Demir ile birlikte 89 sanık hakkında da aynı suçlamalardan 27,5 yıl hapis cezası talep edildi.