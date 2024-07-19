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Terör örgütüne ağır darbe! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK'lı öldürüldü

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Gelişmeyi duyuran MSB'nin açıklamasında "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" ifadeleri yer aldı.

MİT ve TSK son dönemde terör örgütlerine yönelik art arda başarılı operasyonlar gerçekleştirirken Milli Savunma Bakanlığı yeni bir operasyona ilişkin bilgi verdi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine düzenlenen operasyonlarda 15 terörist etkisiz hale getirildi.

"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" ifadeleri yer aldı.

Terör örgütüne ağır darbe! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK'lı öldürüldü

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Suriye Irak PKK Güncel Haberler

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