Terör örgütü PKK'nın Güvenpark'taki saldırısının üzerinden 10 yıl geçti

Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü araçla Ankara'nın merkezi Kızılay Güvenpark'ta 36 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan menfur saldırısının üzerinden 10 yıl geçti.

Bölücü terör örgütü PKK, Türkiye, Suriye, Irak ve İran'dan koparmayı planladığı topraklarda "özerk bölgeler" oluşturma hedefi doğrultusunda 2015-2016'da Şırnak, Silopi, Cizre, Nusaybin, Derik, İdil, Sur ve Yüksekova'da çukur kazıp, sözde "özerk bölgeler" ilan etti.

Yerleşim yerlerinde kazdıkları çukur, kurdukları barikat ve tuzakladıkları patlayıcılarla saldırılar düzenleyen terör örgütü, güvenlik güçlerinin etkili müdahalesi sonucu başarılı olamayınca 13 Mart 2016'da Güvenpark otobüs duraklarına bomba yüklü otomobille saldırı düzenledi.

Otomobilin, PKK mensubu Seher Çağla Demir ile Özgür Ünsal tarafından infilak ettirildiği belirlendi.

Teröristler Demir ile Ünsal'ın parçalandığı saldırıda, duraklarda otobüs bekleyen 4'ü çocuk 36 kişi yaşamını yitirdi, 32'si çocuk 344 kişi yaralandı.

Yaralananlar arasındaki 6 aylık hamile Songül Yılmaz'ın karnındaki bebek, terör saldırısının en küçük şehidi oldu.

Failler cezasız kalmadı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma için 3 savcı görevlendirdi.

Saldırıdan bir yıl sonra tamamlanan ve Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşıları Murat Karayılan, Ali Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Hülya Oran ve Salih Müslüm'ün de aralarında bulunduğu 55 sanık yer aldı.

İlk duruşması 19 Haziran 2017'de görülen 8'i tutuklu 55 sanığın yargılandığı dava, 21 Kasım 2018'de karara bağlandı.

Sanık Mehmet Veysi Dolaşan, 36 kişiyi öldürme ve "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından 37 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Ayrıca aralarında çocukların da olduğu 344 kişiyi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 bin 260 yıl hapis cezasına çarptırılan Dolaşan'a "izinsiz patlayıcı bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçundan 16 yıl hapis ve 200 bin lira adli para cezası verildi.

Sanıklar Sebahattin Karakoç ve Azamattin Karakoç, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçlarından 16'şar yıl hapis ve 200'er bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan, sanık Halil İbrahim Demirer 12 yıl, Semih Yürek 10 yıl 6 ay, Velat Cin ise 9 yıl hapis cezası aldı."

Silahlı terör örgütüne fon sağlamak suretiyle "terörizmi finanse etmekle" suçlanan Suphi Akbaş 8 yıl, sanıklar Neval Basut ile Uğur Ayçil ise "terör örgütü propagandası yapmaktan" 3'er yıl hapse mahkum edildi.

Yargılama aşamasında ölen sanıklar Hülya Eroğlu, Murat Üçer ve Şerif Başboğa hakkındaki kamu davası düşürüldü.

İkinci dava

Saldırının planlayıcılarından firari Vahit Ayçil ile irtibatlı oldukları ve Suriye'ye kaçışına da yardım ettikleri belirtilen sanıklar Ferit Ak ve Salih Şahin hakkında ayrıca iddianame hazırlanarak, Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci dava açıldı.

Yargılamaya 25 Şubat 2020'de aynı mahkemede başlanan davanın karar duruşması 11 Kasım 2020'de görüldü.

Ferit Ak ile Salih Şahin "üye olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 15'er yıl hapse mahkum edildi.