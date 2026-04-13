Haberler

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 56 ilde düzenlenen operasyonlarda 525 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 56 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 525 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik 56 ilde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Adana, Adıyaman, Ağrı, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında arama kaydı bulunan kişilerin de aralarında bulunduğu 525 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finansal destek sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah, mühimmat, finansal varlık ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 88'i geri gönderme merkezlerine teslim edildi. Daire Başkanlığımızı, İstihbarat Başkanlığımızı, kahraman polislerimizi, MİT Başkanlığımızı, cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

