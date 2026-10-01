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Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişiye ilişkin bilgi güncellendi

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesindeki kişiye ilişkin bilgi güncellendi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesindeki kişiye ilişkin bilgi güncellendi.

"BMGK'nin 1267, 1988, 1989 ve 2253 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlıklarının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ekli 1 listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, "B-DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş veya Organizasyonlar" listesinde yer alan kişiye ilişkin bilgide güncelleme yapıldı.

Karar, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 5'inci maddesi uyarınca alındı.

Kaynak: AA
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