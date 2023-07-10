Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Galericiler Sitesi aşırı sağanak yağmurun sele dönüşmesiyle sular altında kaldı. İlçede metrekareye düşen yağış miktarı 173,2 mm'yi bulurken yağmur suları nedeniyle terminal göle döndü. Galericilerin bulunduğu sitede bazı araçlar ise sel sularının içinde kaldı.

Terminal ve Galericiler Sitesi sular altında kaldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Galericiler Sitesi aşırı sağanak yağmurun sele dönüşmesiyle sular altında kaldı.

İlçede metrekareye düşen yağış miktarı 173,2 mm'yi bulurken yağmur suları nedeniyle terminal göle döndü. İstasyon Mahallesi'ndeki Şehirlerarası Otobüs Terminaline araç girişi yasaklanırken galericilerin bulunduğu sitede bazı araçlar ise sel sularının içinde kaldı. Galerici esnafı, iş yerlerinde yaşadıkları mağduriyeti cep telefonları ile çekerek paylaştı. Sular altında kalan dükkanları ve araçları çekerek mağduriyetlerini göstererek seslerini duyurmaya çalıştılar.