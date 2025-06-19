Terme'de Öğretmenlere Yönelik Besteli Şiirler Dinletisi Düzenlendi
Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenler için 'Besteli Şiirler Dinletisi' etkinliği düzenledi. Katılımcılar 12 bestelenmiş şiiri dinleme fırsatı buldu.
Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik, "Besteli Şiirler Dinletisi" etkinliği düzenlendi.
Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen programda ilçede görev yapan öğretmenler tarafından bestelenmiş şiirler seslendirildi.
Programda 12 şiir, şarkı ve türkü formunda müzik öğretmenlerince enstrüman eşliğinde yorumlandı.
Programa Kaymakam Metin Maytalman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel