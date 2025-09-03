Haberler

Terme'de Mevlit Kandili Dualarla Kutlandı

Terme'de Mevlit Kandili Dualarla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde Mevlit Kandili, düzenlenen programla idrak edildi. Terme Tarihi Cami'sinde dualar edildi ve vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.

Samsun'un Terme ilçesinde Mevlit Kandili dualarla idrak edildi.

Terme Tarihi Cami'sinde Mevlit Kandili programı düzenlendi.

Namaz sonrası Terme Belediyesi başkan yardımcıları Cemil Şahin ve Sezai Uzun ile Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, programın ardından vatandaşların kandillerini kutlayarak lokma tatlısı ikramında bulundu.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
Putin: Zelenski ile Moskova'da görüşmeye hazırım, tünelin ucunda ışık var

3 yıldır süren savaşı bitirecek mesaj: Görüşmeye hazırım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.