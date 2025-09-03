Terme'de Mevlit Kandili Dualarla Kutlandı

Samsun'un Terme ilçesinde Mevlit Kandili dualarla idrak edildi.

Terme Tarihi Cami'sinde Mevlit Kandili programı düzenlendi.

Namaz sonrası Terme Belediyesi başkan yardımcıları Cemil Şahin ve Sezai Uzun ile Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, programın ardından vatandaşların kandillerini kutlayarak lokma tatlısı ikramında bulundu.