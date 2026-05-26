Terme'de bayramlaşma töreni yapıldı
Terme'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına kaymakam vekili, belediye başkan vekili, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Programın ardından emniyet, jandarma ve hastane ziyaret edilerek görevli personelin bayramı kutlandı.
Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programa, Salıpazarı Kaymakamı ve Terme Kaymakam Vekili Ahmet Faruk Beyazıt, Terme Belediye Başkan Vekili Sezai Uzun, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.
Bayramlaşma programının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Devlet Hastanesini ziyaret edilerek görev başındaki personelin Kurban Bayramı kutlandı.
Kaynak: AA / Elif Yazıcı