Terme'de Çiftçilere Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eğitimi

Samsun'un Terme ilçesinde çiftçiler, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele konusunda bilgilendirildi.

Terme Halk Eğitimi Merkezinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kahverengi kokarca ile mücadele programı kapsamında muhtar ve çiftçilere yönelik bilgilendirme programı yapıldı.

Kaymakam Metin Maytalman, buradaki konuşmasında, geçen yıl yapılan toplantılarda bu yıl yaşanabilecek tehlikenin öngörüldüğünü, buna yönelik eylem planı hazırlandığını söyledi.

Mahallelerde teknik ekipler tarafından bilinçlendirme çalışması yürütüldüğünü belirten Maytalman, konunun sürekli gündemde tutulmasına rağmen yeterince ciddiye alınmadığını dile getirdi.

Bu yıl beklenen tehlikenin yaşandığını belirten Maytalman, şunları ifade etti:

"Bir kısım vatandaşımız bu durumdan zarar gördü, mağdur oldu. Dolayısıyla bu konunun artık daha fazla önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Mücadelenin daha ciddi şekilde yapılacağını, yapılmasının da şart olduğunu vurguluyorum. Aksi halde bu hem bireysel hem ekonomik kayıplara yol açacaktır. Hem ilçe hem de ülke düzeyinde milli servet kaybı anlamına gelecektir. Bu yüzden kahverengi kokarcayla topyekun mücadele etmemiz gerekiyor."

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir de oluşturulan plan doğrultusunda teknik ekiplerin ve muhtarların kuracağı ekipler aracılığıyla vatandaşların bilinçlendirileceğini söyledi.

Kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında 82 mahalledeki metruk, terk edilmiş ev, okul, bina, ambar, depo gibi yerlerin ilaçlanacağını vurgulayan Demir, diğer işlemlerin de gerçekleştirilmesiyle ilçe genelinde hem biyolojik hem de mekanik mücadelenin birlikte yürütüleceğinin altını çizdi.

Demir, kahverengi kokarcanın zararları ile ilaçlama esnasında ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili de bilgi verdi.

Program sonrası muhtarlara kahverengi kokarca zararlısı ile ilgili broşür, biyosidal ilaç ve koruyucu ekipmandan oluşan paketler teslim edildi.