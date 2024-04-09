Terme Belediye Başkanı Şenol Kul Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı Yayımladı

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kul, mesajında, rahmet, merhamet ve bereket ayı ramazanı geride bırakarak, bir bayrama daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan Bayramı'nın İslam coğrafyasında insanların birbirine yakınlaştığı, sevinçlerin paylaşıldığı, yardımlaşmanın arttığı bir zaman dilimi olduğunu anlatan Kul, şunları kaydetti:

"Bu özel gün, toplumun birlik ve beraberlik içinde olmasını sağlar. Komşuların ziyaret edildiği, ihtiyaç sahiplerine yardım elinin uzandığı bu günler, İslam'ın kardeşlik ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirir. Ramazan Bayramı'nın bilhassa İslam coğrafyasında, acı ve umutsuzluk, gözyaşları içinde yaşamak durumunda olan kardeş halkların yaralarına merhem olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa, İslam alemine, ülkemize ve ilimize, ilçemize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle Ramazan Bayramı'nızı yürekten kutlarım."

Kul, Ramazan Bayramı'nın 1. günü olan 10 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de Terme Belediyesi hizmet binası önünde bayramlaşma programı düzenleneceğini aktararak, herkesi bayramlaşmaya davet etti.