Terme'de kuvvetli yağışa karşı dikkatli olunması çağrısı

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, meteorolojinin 14 Mayıs Perşembe günü için yaptığı "kuvvetli yağış" uyarısı dolayısıyla vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Kul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beklenen şiddetli rüzgar ve ani yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek, belediyenin tüm birimlerinin olası olumsuzluklara karşı 7/24 görev başında olduğunu anlattı.

Herhangi bir olumsuz durumda vatandaşların belediye ekiplerine kolaylıkla ulaşabileceği aktaran Kul, kamu güvenliği ve yaşam akışının aksamaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydetti.

Kul, "Tedbirli olalım, güvende kalalım. Meteorolojinin perşembe günü için yaptığı kuvvetli yağış uyarısını dikkate alalım. Beklenen şiddetli rüzgar ve ani yağışlara karşı lütfen dikkatli olalım." ifadesini kullandı.