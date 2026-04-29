Terme Belediye Başkanı Kul, Yunus Emre Mahallesi'nde esnafla bir araya geldi

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Yunus Emre Mahallesi'nde düzenlenen esnaf buluşmasına katıldı.

Mahalle esnaflarından Cihan Genç'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Kul ile AK Parti İlçe Başkanı İsa Baş, AK Parti İlçe Yerel Yönetimler Başkanı Ali Yazıcı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Barış Aktepe, Yunus Emre Mahalle Muhtarı Ahmet Evce, Yenidoğan Mahalle Muhtarı Salih Kılıç ve esnaf katıldı.

Kul, Terme için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Şehrin kalkınmasında ve sosyal yaşamında önemli rol üstlenen esnaf ve sanatkarlarla her zaman iç içe olmayı sürdüreceklerini belirten Kul, "Bizler her zaman esnafımızın yanındayız ve kendilerinden gelen talepleri dinleyerek yapılması gerekenleri hızla yerine getireceğiz." dedi.

Terme'nin geleceği için ortak akılla hareket edilmesinin önemine değinen Kul, "Projeleriniz ve Terme için fikirleriniz varsa gelin, bizimle paylaşın. Hep beraber şehrimizi kalkındıralım. Esnafımızın samimiyeti ve gülen yüzleri bizleri motive ediyor. Onlardan aldığımız pozitif enerji bizlere güç veriyor. Çalışmalarımızın odağında hep esnafımız yer alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kul, organizasyonu düzenleyen Cihan Genç'e teşekkür ederek, Terme için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.