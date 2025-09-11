Haberler

Terkos Barajı'nda Su Renk Değiştirdi ve Köpükler Belirginleşti

Güncelleme:
Arnavutköy ilçesindeki Terkos Barajı'nda suyun bazı bölgelerinde renk değişimi gözlemlenirken, kıyı kesimlerinde köpüklerin olduğu dikkat çekti. Su değişimi dronla havadan görüntülendi.

Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri renk değiştirirken kıyı kesimlerinde köpükler görüldü.

Kente su sağlayan, Arnavutköy ilçesindeki barajın bazı bölgelerinde suyun rengi yeşile döndü.

Baraj gölünün özellikle kıyı kesimlerinde köpüklerin yer alması dikkati çekti.

Suda fark edilen renk değişimi dronla havadan görüntülendi.

