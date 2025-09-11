Terkos Barajı'nda Su Renk Değiştirdi ve Köpükler Belirginleşti
Arnavutköy ilçesindeki Terkos Barajı'nda suyun bazı bölgelerinde renk değişimi gözlemlenirken, kıyı kesimlerinde köpüklerin olduğu dikkat çekti. Su değişimi dronla havadan görüntülendi.
Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel