Haberler

Teravih namazı giderken otomobilin çarptığı kayınvalide ile gelin öldü

Teravih namazı giderken otomobilin çarptığı kayınvalide ile gelin öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Teravih namazına giderken kaza geçiren Nadiye Akalın ve gelini Zeliha Akalın, yolda otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Teravih namazına giderken kazada hayatını kaybeden Nadiye Akalın ile gelini Zeliha Akalın'a otomobilin çarptığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, birlikte Ali Muhtar Camisi'ne gitmek isteyen Nadiye Akalın ile Zeliha Akalın'ın, yolun ortasına kadar ulaştığı sırada, caddeden gelen F.B. yönetimindeki 41 HG 416 plakalı otomobilin çarpmasıyla savruldukları anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor

Belediye başkanı uyuşturucu soruşturmasında ifade veriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Hırsızların mücevher diye çaldıkları şey bakın ne çıktı
TEM'de iki tır çarpıştı! Şoför araçta sıkıştı

TEM'de feci kaza! Şoför araçta sıkıştı
Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi

Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Hırsızların mücevher diye çaldıkları şey bakın ne çıktı
Yıllar sonra sahneye dönen Bergüzar Korel'den duygusal itiraf

''Bacaklarım kadar sesim de titredi''
Yayına bağlanan kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sandılar, sonrasında olanları görmeniz lazım

Canlı yayında Erdoğan şakası! İkisi de ne yapacağını şaşırdı