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Tepkilerin odağındaki Hiranur Vakfı'nın binası İBB tarafından mühürlendi

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6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayıyla gündeme gelen İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki binası İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaçak olduğu gerekçesiyle mühürlendi. Vakıf yöneticilerine tebliğ edilen mühür yazısında, "3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. Ve 42. maddesi uyarınca mühür altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirdiği, küçük kızın yıllarca eşinin cinsel istismarına maruz kalmasına göz yumduğu iddiaları infial yarattı. Olay, mağdur H.K.G'nin şikayetiyle ortaya çıkarken, H.K.G.'nin çocuk yaşta gelinlik giydirildiği görüntüler medyada gündem oldu.

Skandal olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçti. İBB yetkilileri, Sancaktepe'deki Hiranur Vakfı'nın binası hakkında yasal işlem uyguladı. Vakıf binası kaçak olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

Mühür yazısında, "3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. Ve 42. maddesi uyarınca mühür altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. İBB'ye bağlı zabıta ekipleri, tarikat üyelerine mühürleme öncesi, resmi yazıyı verdi. Resmi yazıda, vakıf binasının yasaya aykırılıkları, ayrıntılı olarak anlatıldı.

Mühürleme kararı İBB encümenine gönderilecek, ruhsat sahibine para cezası kesilecek. Kaçak yapının yıkılması için sorumlularına 1 ay süre tanınacak. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, kaçak yapı İBB ekipleri tarafından yıkılacak.

Haberler.com - Güncel

Sancaktepe Güncel Haberler

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Yorumlar (13)

Serkan Bayındır:

Madem kaçak şimdiye kadar neden izin verdiniz

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BİRİSİ:

TEZGAH KURULUR EKREM ÇIKAR MÜHÜRLER SONRA EKREM KAHRAMAN İLAN EDİLİR GÜZEL OYUN TAKKELİ ÇARŞAFLIDAN NEFRET ETSİNLER DİYE

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Hakan:

Vurdu gol oldu. Akp yine malup.

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