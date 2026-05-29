Eskişehir'de 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 zanlı yakalandığı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki grup arasında laf atma yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hoşnudiye Mahallesi Siloönü Sokak'ta iki grup arasında laf atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Gruplar arasında çıkan arbedede M.E. bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.E, ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada kavgaya karışan 4 zanlının kimliği tespit edildi.

Yapılan çalışmada polis, şüphelilerden T.P. (18) ve O.B'yi (23) yakaladı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışma sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
